Humus'ta cami patlaması: Can kaybı 5'e, yaralı 21'e yükseldi

Olayın detayları ve yetkililerin açıklaması

Suriye'nin Humus şehrinde, Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlamanın bilançosu artıyor.

Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Servis Direktörü Najib al-Naasan yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 21'e yükseldiğini bildirdi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı ve patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

