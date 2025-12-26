DOLAR
Humus'ta cami patlaması: Can kaybı 5'e, yaralı 21'e yükseldi

Humus'taki İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde patlamada can kaybı 5'e, yaralı 21'e yükseldi; güvenlik önlemleri artırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:00
Olayın detayları ve yetkililerin açıklaması

Suriye'nin Humus şehrinde, Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlamanın bilançosu artıyor.

Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Servis Direktörü Najib al-Naasan yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 21'e yükseldiğini bildirdi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı ve patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin Humus şehrindeki camide meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 21'e yükseldi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

