Deniz Sönmez Davası: Bursa'da Doktorlara 4 Yıl 5 Ay 10 Gün Hapis

Olay ve tedavi süreci

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 2 yıl önce 5 yaşındaki Deniz Sönmez, diş ağrısı şikayetiyle bir diş kliniği zincirinin Hürriyet şubesine götürüldü. Küçük Deniz'e 4 dolgu ve 1 diş çekimi için narkoz verilerek genel anestezi uygulandı. Anestezi sonrasında odaya alınan çocuğun ateşi yükseldi; annenin ambulans çağırma talebine doktorlar olumsuz cevap verip durumu "normal" sayarak Deniz ve annesini eve gönderdi.

Baba Aydın Sönmez eve geldiğinde oğlunun yarı baygın halde inleme sesleri çıkardığını fark etti. Bunun üzerine Deniz, Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Üç gün yoğun bakımda kalan minik Deniz'in organlarının iflas ettiği, yapılan müdahalelere rağmen organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Mahkeme kararı ve cezalar

Bursa 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, diş hekimi Aleyna S.G. ile anestezi uzmanı Levent O. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına hükmedildi. Her iki sanık yönünden de hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın ertelenmesi veya adli para cezasına çevrilmesi talepleri reddedildi.

Mahkeme heyeti, mesul müdür Kerem G.Y.'yi taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti; bu ceza adli para cezasına çevrilerek 97.200 TL olarak belirlendi. İşletme ortakları M.Ç.G., M.Ö.A. ve M.E.K. hakkında ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Karar sonrası konuşan baba Aydın Sönmez, "2024 Kasım ayından bu zamana kadar süren bir davaydı. Karar açıklandı. 2 yıl çok uzun bir süre, bu süreçte çok yıprandık. Bu sürecin sonunda doktorlara verilen cezalar 4 yıl 5 ay 10 gün. Bilinçli taksirden yargılanmalarına rağmen, aldıkları ceza bizi tatmin etmedi. Vicdanımızı kanattı. İtirazlarımız olacak. Masum bir kediyi öldüren 3 yıl ceza aldı, bizim canımız gitti 4 yıl ceza verildi" dedi.

