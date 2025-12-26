DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Mardin jandarmasının operasyonunda 21 bin 157 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 240 gram eroin, 1 kilo 80 gram metamfetamin ve 45 bin lira ele geçirildi; 5 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:02
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde ikamet eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 21 bin 157 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 240 gram eroin, 1 kilo 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarmadan Açıklama

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Takla Atan Otomobilden Emniyet Kemerine Rağmen Sağ Çıkma
2
Sivas'ta Atölye Camisi'nden 40 bin TL çalan zanlı tutuklandı
3
Diyarbakır: Dicle Üniversitesi'nde Çatıya Çıkan Şahıs İkna Edilerek İndirildi
4
Gebze'de Yılbaşı Öncesi Operasyon: 2 bin 61 Tabanca Fişeği Ele Geçirildi
5
Diyarbakır’daki Düğün Kavgasında Damat Yerdekine Siper Oldu
6
Samsun'da Yapay Zekâ Dolandırıcılığı: Karı-Koca 1,5 Milyon TL Mağdur
7
Muğla Menteşe'de 72 Yaşındaki Duran Orhan Kayalıklardan Düştü — Ayağı Kırıldı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı