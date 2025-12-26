Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde ikamet eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 21 bin 157 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 240 gram eroin, 1 kilo 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Jandarmadan Açıklama

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

