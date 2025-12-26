Afyonkarahisar'da Jandarma, 25 Yıl Hapisle Aranan N.K.'yı Yakaladı

Operasyon ve Mahkeme Süreci

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada önemli bir sonuca ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde N.K. isimli şahsın kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 25 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi takibe alarak düzenledikleri operasyon sonucu yakaladı ve gözaltına aldı. Şahıs, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmaları, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda sürdürülmüştür.

