DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Afyonkarahisar'da Jandarma, 25 Yıl Hapisle Aranan N.K.'yı Yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçlarından 25 yıl hapisle aranan N.K.'yı yakalayarak tutuklattı ve cezaevine gönderdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:29
Afyonkarahisar'da Jandarma, 25 Yıl Hapisle Aranan N.K.'yı Yakaladı

Afyonkarahisar'da Jandarma, 25 Yıl Hapisle Aranan N.K.'yı Yakaladı

Operasyon ve Mahkeme Süreci

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada önemli bir sonuca ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde N.K. isimli şahsın kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 25 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi takibe alarak düzenledikleri operasyon sonucu yakaladı ve gözaltına aldı. Şahıs, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmaları, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda sürdürülmüştür.

AFYONKARAHİSAR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 25 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN BİR ŞAHIS JANDARMA TARAFINDAN...

AFYONKARAHİSAR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 25 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANAN BİR ŞAHIS JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deniz Sönmez Davası: Bursa'da Doktorlara 4 Yıl 5 Ay 10 Gün Hapis
2
Arnavutköy'de el freni çekilmeyen araç berber dükkanına girdi
3
Humus'ta cami patlaması: Can kaybı 5'e, yaralı 21'e yükseldi
4
Jeffrey Sachs: Türkiye'nin Savunma Sanayi Yükselişi NATO Hiyerarşisini Zorluyor
5
Afyonkarahisar'da Jandarma, 25 Yıl Hapisle Aranan N.K.'yı Yakaladı
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
7
Büyükçekmece'de Polis Dronuyla Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı