Call of Duty geliştiricisi Vince Zampella Ferrari kazasında hayatını kaybetti

55 yaşındaki Call of Duty geliştiricisi Vince Zampella, California'da Ferrari'nin beton bariyere çarpması sonucu yaşamını yitirdi; araçtaki iki kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:04
Call of Duty geliştiricisi Vince Zampella trafik kazasında hayatını kaybetti

California'daki Angeles Crest Otoyolu'nda Ferrari alev aldı

Popüler video oyunu serisi Call of Duty ile tanınan Vince Zampella, ABD'de gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitirdi. 55 yaşındaki Zampella'nın içinde bulunduğu Ferrari marka araç, California'daki Angeles Crest Otoyolu'nda tünelden çıktıktan sonra beton bariyere çarparak alev aldı. Kazada araçtaki iki kişi hayatını kaybetti.

Electronic Arts tarafından yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Zampella’nın kazada hayatını kaybettiği doğrulandı. Zampella’nın aracı kullanıp kullanmadığı ve araçtaki diğer kişinin kim olduğuna ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

Spor otomobil koleksiyonu bulunan Zampella, lüks araçlarının fotoğraflarını ve otomobil yarışlarına yaptığı ziyaretleri sık sık Instagram'da paylaşıyordu.

Vince Zampella, 2010 yılında Chatsworth merkezli Respawn Entertainment'ı kurdu. Stüdyo, 2017 yılında video oyun devi Electronic Arts (EA) tarafından satın alındı. Respawn Entertainment, Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends ve STAR WARS Jedi: Fallen Order gibi oyunlarla tanınıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

