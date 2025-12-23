DOLAR
Çanakkale’de Huzur Uygulamaları: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale’de 8-22 Aralık huzur uygulamalarında 16 bin 893 kişi ve 6 bin 19 araç sorgulandı; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:54
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen huzur uygulamaları kapsamında kapsamlı denetimler yapıldı.

Denetim ve Yakalamalar

Denetimlerde 16 bin 893 şahıs ve 6 bin 19 araç sorgulandı. Farklı suçlardan aranan 44 şahıs yakalandı; ayrıca 979 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Ele Geçirilenler ve İdari İşlemler

Aramalarda toplam 56,37 gray narkotik madde, 35 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız silah ve 32 adet fişek ele geçirildi. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 60 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.

Adli Süreç

Denetimler neticesinde 73 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı; bunlardan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

