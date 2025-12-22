DOLAR
Çanakkale'de ters yön kazası: 2 kişi yaşamını yitirdi

Çanakkale'de polisten kaçan araçla ters yöne giren otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti; cenazeler Pekmezli köyünde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:41
Kaza polisten kaçış sırasında gerçekleşti

Kaza, geçtiğimiz gün saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sırasında araç, Kangırlı sapağı mevkisinde ters yöne girip, Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi; olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Ters yönden gelen aracın çarpması sonucu 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni

Neslihan Soysal ve Hanife Soysal'ın cenazeleri, Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyü'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

