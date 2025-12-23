DOLAR
Çankırı'da 176 Aranan Şahıs Yakalandı, 21 Tutuklama

Çankırı'da 25 Kasım-21 Aralık döneminde yürütülen operasyonlarda aranan şahıslar, düzensiz göçmen ve uyuşturucu ele geçirildi; 21 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:41
Çankırı'da 176 aranan şahıs yakalandı

Çankırı'da 176 aranan şahıs yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonlarda, 176 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 21’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerce 25 Kasım-21 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 175 şahıs ve 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda gözaltı ve işlemler

Ayrıca, 20 narkotik, 13 kaçakçılık ve 1 terör operasyonunda toplam 58 şahıs hakkında işlem tesis edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ve materyaller

Operasyon ve denetimlerde ele geçirilen maddeler arasında 7,04 gram metamfetamin, 1,997 gram bonzai, 50,29) gram kannobinoid, 7,44 gram esrar, 3,72 gram amfetamin ve 737 adet sentetik ecza hapı yer aldı.

Trafik denetimleri

Trafik denetimlerinde ise 472 araç trafikten men edilirken, 4 bin 925 araç sürücüsüne toplamda 15 milyon 366 bin 403 TL cezai işlem uygulandı.



ÇANKIRI’DA JANDARMA VE POLİS EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 176 ŞAHIS YAKALANDI. GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARDAN 21’İ TUTUKLANDI.

