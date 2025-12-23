DOLAR
Çankırı'da ATM'de Unutulan 5 Bin TL Sahibine Teslim Edildi

Çankırı'da ATM'de unutulan 5 bin TL, Sefanur Genç tarafından zabıtaya teslim edildi; para sahibine Mojteba Siret'e teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:42
Olayın Detayları

Çankırı'da yaşayan Afganistan uyruklu Mojteba Siret, Aksu Mahallesi'ndeki bir ATM'den para çekti. İşlem sonrası kartını aldı ancak çektiği 5 bin lira'yı cihazda bırakıp ayrıldı.

Daha sonra ATM'ye gelen Sefanur Genç, cihazda 5 bin lira buldu ve parayı zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta incelemesinde paranın sahibi olarak Mojteba Siret tespit edildi.

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Siret'in, parayı eşi ve çocuğunun ilaç masrafları için çektiği belirlendi. Tutanak düzenlenmesinin ardından para zabıta tarafından sahibine teslim edildi.

Mojteba Siret olayı şöyle anlattı: "Pazar günü çocuğuma ilaç almak için ATM’den para çekmeye gittim. Fakat ATM kartımı verdi ama paramı vermedi, para karttan çekilmiş gözüküyordu. Daha sonra paranı unutmuşsun diyerek beni aradılar ve paramı verdiler. Allah razı olsun, yaşasın Türkiye"

