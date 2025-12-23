DOLAR
Giresun'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı — Karadeniz'de İş Birliği

Giresun'da düzenlenen toplantıda Karadeniz illerindeki düzensiz göç çalışmaları, kurumsal iş birliği ve 2025-2030 İnsan Ticaretiyle Mücadele Eylem Planı ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:14
Giresun'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı — Karadeniz'de İş Birliği

Giresun'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Giresun'da düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısında Karadeniz Bölgesi illerinde yürütülen çalışmalar, mevcut durum analizleri ve kurumlar arası iş birliği masaya yatırıldı. Toplantıda bölgeye ilişkin öncelikler, uygulama adımları ve koordinasyon mekanizmaları değerlendirildi.

Katılımcılar

Toplantıya Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Artvin Valisi Turan Ergün, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral B. Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdür Vekili Uğur Özdoğanoğlu, il göç idaresi müdürleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Sunumlar ve gündem

Toplantı kapsamında Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2025-2030) çerçevesinde yürütülen faaliyetler ve hedeflenen yol haritaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Vali Yıldırım'ın değerlendirmesi

Toplantının açılışında konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, düzensiz göçün günümüzde yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak sorunu haline geldiğini belirtti. Yıldırım, insanların daha iyi yaşam koşulları arayışıyla farklı ülkelere yöneldiğine dikkat çekerek, sürecin kontrolsüz ilerlemesinin ülkeler ve şehirler açısından ciddi düzen ve güvenlik sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Vali Yıldırım ayrıca ilde yaklaşık 12 bin yabancı uyruklu kişinin yaşadığını, Karadeniz Bölgesi genelinde de benzer rakamların bulunduğunu ifade etti. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleriyle koordineli şekilde düzensiz göçle mücadele edildiğini belirten Yıldırım, yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili işlemlerin İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü; bir kısmının sınır dışı edildiğini, bir kısmının ise ülkede kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Karar ve değerlendirme

Toplantı sonunda bölge genelinde izlenecek yol haritası ve alınan kararlar ele alındı. Katılımcılar, alınan kararlar doğrultusunda koordinasyonun sürdürülmesi ve bir sonraki toplantının tarihine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu.

