Yalova'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Yalova'da jandarma uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde E.Ö.'ye ait adrese operasyon düzenledi.
Operasyon ve ele geçirilenler
Operasyonda 320 gram esrar, hassas terazi, 9 mm çapında tabanca, 7.65 mm çapında tabanca, 3 tabanca şarjörü, 64 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 16 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ö., yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
