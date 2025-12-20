DOLAR
Yalova'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çınarcık Esenköy'de jandarma operasyonunda 320 gram esrar ve silahlar ele geçirildi; gözaltına alınan E.Ö. adli makamlarca tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 19:56
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde E.Ö.'ye ait adrese operasyon düzenledi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Operasyonda 320 gram esrar, hassas terazi, 9 mm çapında tabanca, 7.65 mm çapında tabanca, 3 tabanca şarjörü, 64 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 16 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö., yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

