Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Skunk ve Kokain Ele Geçirildi

Haliliye'de düzenlenen jandarma operasyonunda 500 gram skunk, 1 gram kokain ve 5 sentetik ecza hapı ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:23
Şanlıurfa'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde yürüttüğü çalışmada uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen bir şüphelinin ikamet adresine operasyon düzenledi.

Operasyon detayları

Adreste yapılan aramalarda 500 gram skunk, 1 gram kokain ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

