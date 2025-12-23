Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Skunk ve Kokain Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde yürüttüğü çalışmada uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen bir şüphelinin ikamet adresine operasyon düzenledi.
Operasyon detayları
Adreste yapılan aramalarda 500 gram skunk, 1 gram kokain ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.
