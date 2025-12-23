Çankırı'da ATM'de Unutulan 5 Bin TL Sahibine Teslim Edildi

Çankırı'da bir vatandaş, ATM'de unutulan 5 bin lira parayı bulan Sefanur Genç aracılığıyla zabıta ekiplerine teslim edilip sahibine iade edildi.

Olayın Detayları

Olay, Aksu Mahallesi'ndeki bir ATM'de gerçekleşti. Afganistan uyruklu Mojteba Siret, para çekmek için işlem yaptı. İşlem sonunda kartını aldı ancak parasını almadan ATM'den ayrıldı. Daha sonra ATM'ye gelen Sefanur Genç cihazda 5 bin lira buldu. Genç, parayı alarak zabıta ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemede paranın Mojteba Siret'e ait olduğu belirlendi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Siret'in parayı eşi ve çocuğunun ilaç masrafları için çektiği tespit edildi. Para, tutanak tutulmasının ardından zabıta tarafından sahibine teslim edildi.

Sahibinin Açıklaması

Çektiği para ile çocuğuna ilaç alacağını söyleyen Siret, "Pazar günü çocuğuma ilaç almak için ATM’den para çekmeye gittim. ATM kartımı verdi ama paramı vermedi, para karttan çekilmiş gözüküyordu. Daha sonra paranı unutmuşsun diyerek beni aradılar ve paramı verdiler. Allah razı olsun, yaşasın Türkiye" dedi.

