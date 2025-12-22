DOLAR
Çeşme'de Toskana Konakları'nda villa yangını kontrol altına alındı

Çeşme Ovacık'ta Toskana Konakları'ndaki villada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:15
Çeşme'de Toskana Konakları'nda villa yangını kontrol altına alındı

Çeşme'de Toskana Konakları'nda villa yangını kontrol altına alındı

Ovacık Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangına müdahale

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde bulunan Toskana Konakları içerisindeki bir villada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle villadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü ve yangını kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak villada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Çeşme’de villa yangını

Çeşme’de villa yangını

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

