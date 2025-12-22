Çeşme'de Toskana Konakları'nda villa yangını kontrol altına alındı

Ovacık Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangına müdahale

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde bulunan Toskana Konakları içerisindeki bir villada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle villadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü ve yangını kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak villada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Çeşme’de villa yangını