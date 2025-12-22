DOLAR
Çeşme'de Villa Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki Toskana Konakları'nda gece çıkan villa yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:07
Ovacık Mahallesi, Toskana Konakları

İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Ovacık Mahallesi'nde bulunan Toskana Konakları içerisindeki bir villada başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü ve yangını kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak villada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

