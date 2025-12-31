Çeşme’de Yılbaşı Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı: 2026'ya Güvenli Giriş

Kaymakamlık koordinasyonunda tüm birimler teyakkuza geçti

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Çeşme Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılına giriş öncesinde ilçe genelinde kamu düzeninin korunması ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için tüm birimler teyakkuza geçti. İlçe giriş ve çıkış noktaları başta olmak üzere; meydanlar, eğlence mekanları, sahil şeridi ve kritik noktalarda 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştirilecek.

Yılbaşı gecesi boyunca sürecek denetimlerde sabit, yaya ve motorize ekipler kesintisiz mesai yapacak. Çeşme’de yılbaşı gecesi boyunca sürecek mesai kapsamında emniyet sorumluluk bölgesinde 360 polis personeli, jandarma sorumluluk bölgesinde 108 jandarma personeli ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 92 personel sahada aktif görev yapacak.

Belediye hizmetlerinin aksamaması için Çeşme Belediyesi’nden 31 zabıta ve 73 belediye personeli teyakkuza geçerken, sağlık ve denetim faaliyetleri için Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi’nden 32 sağlık çalışanı, Gediz Elektrik’ten 12 ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 4 personel görevlendirildi.

Alınan kapsamlı tedbirlerle, yetkililer ilçede kutlamaların huzur ve sağlık içerisinde geçmesinin hedeflendiğini vurguluyor.

