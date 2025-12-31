DOLAR
42,95 -0,1%
EURO
50,45 -0,13%
ALTIN
5.930,47 1,19%
BITCOIN
3.802.351,16 -0,7%

Çeşme’de Yılbaşı Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı: 2026'ya Güvenli Giriş

Çeşme’de 2026 yılına giriş öncesi güvenlik ve sağlık önlemleri artırıldı; polis, jandarma, sahil güvenlik, belediye ve sağlık ekipleri teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:05
Çeşme’de Yılbaşı Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı: 2026'ya Güvenli Giriş

Çeşme’de Yılbaşı Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı: 2026'ya Güvenli Giriş

Kaymakamlık koordinasyonunda tüm birimler teyakkuza geçti

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Çeşme Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılına giriş öncesinde ilçe genelinde kamu düzeninin korunması ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için tüm birimler teyakkuza geçti. İlçe giriş ve çıkış noktaları başta olmak üzere; meydanlar, eğlence mekanları, sahil şeridi ve kritik noktalarda 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştirilecek.

Yılbaşı gecesi boyunca sürecek denetimlerde sabit, yaya ve motorize ekipler kesintisiz mesai yapacak. Çeşme’de yılbaşı gecesi boyunca sürecek mesai kapsamında emniyet sorumluluk bölgesinde 360 polis personeli, jandarma sorumluluk bölgesinde 108 jandarma personeli ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 92 personel sahada aktif görev yapacak.

Belediye hizmetlerinin aksamaması için Çeşme Belediyesi’nden 31 zabıta ve 73 belediye personeli teyakkuza geçerken, sağlık ve denetim faaliyetleri için Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi’nden 32 sağlık çalışanı, Gediz Elektrik’ten 12 ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 4 personel görevlendirildi.

Alınan kapsamlı tedbirlerle, yetkililer ilçede kutlamaların huzur ve sağlık içerisinde geçmesinin hedeflendiğini vurguluyor.

İZMİR’İN TURİSTİK İLÇESİ ÇEŞME’DE, VATANDAŞLARIN YENİ YILA HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE GİRMESİNİ...

İZMİR’İN TURİSTİK İLÇESİ ÇEŞME’DE, VATANDAŞLARIN YENİ YILA HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE GİRMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI.

İZMİR’İN TURİSTİK İLÇESİ ÇEŞME’DE, VATANDAŞLARIN YENİ YILA HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE GİRMESİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeşme’de Yılbaşı Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı: 2026'ya Güvenli Giriş
2
İzmir Menderes’te bahçeye gömülü 9 bin 132 uyuşturucu hap ele geçirildi
3
İzmir'de 143 Aranan Şahıs Yakalandı: 94 Adrese Eş Zamanlı Operasyon
4
Bayburt’ta Okul Servis Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi
5
Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
6
Hatay'da Çocuk Ters Yönden Gelen Araçtan Kıl Payı Kurtuldu
7
Kahramanmaraş’ta Araçta Gazete Kağıdına Sarılı El Yapımı Patlayıcı Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları