Kayseri'de Oyun Salonunda Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Kayseri Melikgazi'de oyun salonunda çıkan bıçaklı kavgada H.H.K. ağır yaralandı; şüpheli C.A.A. yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 00:10
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarındeki olayda, H.H.K. (19) ile C.A.A. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A.A., H.H.K.'yi bıçakla ağır şekilde yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından H.H.K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Gelişme ve Soruşturma

Olay sonrası kaçan C.A.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

