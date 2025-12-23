DOLAR
Çorum Sungurlu'da Virajı Alamayan Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yağış nedeniyle virajı alamayan 34 RPD 98 plakalı tır devrildi, sürücü İbrahim İ. yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:24
Kaza Tuğcu köyü yolunda meydana geldi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak istikametinde seyir halinde olan İbrahim İ. idaresindeki 34 RPD 98 plakalı tır, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tırdan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

