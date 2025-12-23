Çorum Sungurlu'da Virajı Alamayan Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Çorum Sungurlu'da Virajı Alamayan Tır Devrildi

Kaza Tuğcu köyü yolunda meydana geldi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak istikametinde seyir halinde olan İbrahim İ. idaresindeki 34 RPD 98 plakalı tır, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından tırdan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ. ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.