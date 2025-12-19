DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

DALKO davasında tahliye kararı — Duruşma 23 Haziran'a ertelendi

Muğla'daki DALKO davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi. Duruşma 23 Haziran saat 09.30'a ertelendi; Kooperatif Başkanı A.Y. SEGBİS ile savunma verdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:08
DALKO davasında tahliye kararı — Duruşma 23 Haziran'a ertelendi

DALKO davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma tamamlandı

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) davasının ilk duruşması sabah saat 09.30'da başladı. Duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan ve organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Kooperatif Başkanı A.Y., bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Savunmasında A.Y., 'Ben hiçbirini hak etmedim. Kooperatifi bir marka haline getirdim' diyerek suçlamaları reddetti.

Diğer tutuklu sanıklardan A.Y. ise yaklaşık 5 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, 'Bakmakla yükümlü olduğum 3 çocuğum var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum' şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan H.K., savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve mevcut sağlık sorunlarından söz ederek mağdur olduğunu, beraatini talep etti.

Dava kapsamında yargılanan, aralarında Çandır Mahalle Muhtarı S.Y.'nin de bulunduğu sanıkların avukatları suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme sonunda duruşma kapsamında tutuklu bulunan tüm sanıklar tahliye edildi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 23 Haziran saat 09.30'a erteledi.

Ne olmuştu?

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla aralarında Çandır Mahalle Muhtarı S.Y., Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı A.Y. ve oğullarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. 22 Temmuz'da şüphelilerden Kooperatif Başkanı A.Y., H.K., A.Y., Ç.A., Ö.A. ve E.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DALKO DAVASINDA SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

DALKO DAVASINDA SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

DALKO DAVASINDA SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müge Elbeli Davası: Cezaevinden İzinli Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
2
Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti
3
Tekirdağ Çorlu'da Beton Bloğa Çarpan Otomobil: 1'i Çocuk 5 Yaralı
4
Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın: Sahibi Tüple Söndürdü
5
Balıkesir İtfaiyesi Gücüne Güç Katıyor — 7 Yeni Araç Hizmete Alındı
6
Karabük'te Asayiş Uygulaması: 46 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül