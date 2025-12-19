DALKO davasında tahliye kararı — Duruşma 23 Haziran'a ertelendi

DALKO davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma tamamlandı

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) davasının ilk duruşması sabah saat 09.30'da başladı. Duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan ve organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Kooperatif Başkanı A.Y., bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Savunmasında A.Y., 'Ben hiçbirini hak etmedim. Kooperatifi bir marka haline getirdim' diyerek suçlamaları reddetti.

Diğer tutuklu sanıklardan A.Y. ise yaklaşık 5 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, 'Bakmakla yükümlü olduğum 3 çocuğum var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum' şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan H.K., savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve mevcut sağlık sorunlarından söz ederek mağdur olduğunu, beraatini talep etti.

Dava kapsamında yargılanan, aralarında Çandır Mahalle Muhtarı S.Y.'nin de bulunduğu sanıkların avukatları suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme sonunda duruşma kapsamında tutuklu bulunan tüm sanıklar tahliye edildi. Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 23 Haziran saat 09.30'a erteledi.

Ne olmuştu?

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla aralarında Çandır Mahalle Muhtarı S.Y., Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı A.Y. ve oğullarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. 22 Temmuz'da şüphelilerden Kooperatif Başkanı A.Y., H.K., A.Y., Ç.A., Ö.A. ve E.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DALKO DAVASINDA SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ