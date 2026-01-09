Defne'de Hırsızlık Şüphelisi M.M.A. Tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde aranan M.M.A., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:14
Hatay Emniyeti aranan şahsı yakaladı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar sonucu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.M.A. adlı şahıs Defne ilçesinde yakalandı.

Şüphelinin, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle işlenen hırsızlık suçundan arandığı bildirildi. Yakalanan M.M.A. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.M.A., hüküm gereği cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

