Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu

Manisa’nın Demirci ilçesinde 8 gündür kayıp olan Şerife Çınar (52), arama çalışmalarının 8. gününde dere yatağında ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:34
Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu

Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu

Manisa’nın Demirci ilçesinde 8 gündür kayıp olan Şerife Çınar (52), arama çalışmalarının sekizinci gününde dere yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Demirci’ye bağlı Çamlıca Mahallesi’nde ikamet eden ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar için 2 Ocak tarihinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, aramaların 8’inci gününde sabah saatlerinde Beyazıt Mahallesi ve çevresinde çalışmaları yoğunlaştırdı.

Arama Çalışmaları ve Bulgu

Çalışmalara İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ile Demirci Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri katıldı. İz takip köpeklerinin yönlendirmesiyle ekipler, Hisar Kaplıcaları Kuru Kavak mevkiinde Şerife Çınar’a ait olduğu değerlendirilen bulgulara rastladı.

Bulguların bulunduğu noktadan itibaren arama alanını daraltan ekipler, kısa süre sonra dere yatağında Çınar’ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, savcılık ekipleri inceleme yaptı.

Soruşturma ve Otopsi

Savcılık incelemesinin ardından, Şerife Çınar’ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE 8 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN KADININ CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA...

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE 8 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN KADININ CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE 8 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN KADININ CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza
2
Tunahan Yılmaz’a 5 Milyon Lira Tazminat: Mahkeme Valilik ve Belediyeleri Kusurlu Bululdu
3
Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi
4
Gümüşhane'de LPG Yüklü Tanker Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı
5
Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu
6
Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza
7
KKTC'de otomobil galeri kurşunlaması: Zanlılara 7’şer gün tutukluluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları