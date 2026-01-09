Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu

Manisa’nın Demirci ilçesinde 8 gündür kayıp olan Şerife Çınar (52), arama çalışmalarının sekizinci gününde dere yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Demirci’ye bağlı Çamlıca Mahallesi’nde ikamet eden ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar için 2 Ocak tarihinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, aramaların 8’inci gününde sabah saatlerinde Beyazıt Mahallesi ve çevresinde çalışmaları yoğunlaştırdı.

Arama Çalışmaları ve Bulgu

Çalışmalara İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ile Demirci Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri katıldı. İz takip köpeklerinin yönlendirmesiyle ekipler, Hisar Kaplıcaları Kuru Kavak mevkiinde Şerife Çınar’a ait olduğu değerlendirilen bulgulara rastladı.

Bulguların bulunduğu noktadan itibaren arama alanını daraltan ekipler, kısa süre sonra dere yatağında Çınar’ın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, savcılık ekipleri inceleme yaptı.

Soruşturma ve Otopsi

Savcılık incelemesinin ardından, Şerife Çınar’ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

