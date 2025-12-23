Denizli Sarayköy'de Sivil Memur Komşusunu Darp Etti — Soruşturma Açıldı

Olayın Ayrıntıları

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen kavgada, akşam saatlerinde evinde matkapla çalıştığı iddia edilen E.A. ile üst kat komşuları Hatice Eyvaz ve Mustafa Eyvaz arasında tartışma çıktı. Gürültüden rahatsız olan Mustafa Eyvaz'ın uyarısına sinirlenen E.A.'nın eline cop alarak üst kata çıktığı ve Mustafa Eyvaz'a saldırdığı belirtildi.

Saldırı sırasında eşinin zarar görmesini engellemek isteyen Hatice Eyvaz araya girince, E.A.'nın kadına yumruk ve copla saldırdığı, kadının burnu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gözaltı, Adli Kontrol ve İddialar

E.A. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinin ardından adli makama sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görgü tanıkları; E.A.'nın gündüz saatlerinde de bahçede oynayan çocuklara 'gürültü yapıyorlar' diyerek bağırdığı ve saldırmak istediğini iddia etti.

Resmi Açıklama ve Soruşturma

Denizli yerel basınındaki haberler üzerine açıklama yapan Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, saldırganın Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir sivil memur olduğunu doğruladı. Sağdıç, olayla ilgili olarak hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını vurgulayarak, 'Kadına şiddete asla izin verilmeyecektir. Kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun, bu şehirde gereken yapılır. Olayın takipçisiyiz' ifadelerini kullandı.

Mağdurun İfadesi

Hatice Eyvaz, olayın 20 Aralık Cumartesi günü saat 22.30'larında başladığını belirterek, 'Komşumdan gelen matkap sesi, çekiç sesi gürültüsünden rahatsız olduğum için uyarma amaçlı yere birkaç defa vurdum. Vurmam sonucunda alt kat komşum bağırarak merdivenlerden çıkarak kapıma kadar geldi. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, nasıl sen beni uyarırsın diye bağırarak kapımızı yumruklamaya başladı. Eşim kapıyı açtı. Eşim komşu rahatsız olduk sabah yaparsınız in şimdi aşağıya olur böyle şeyler diye temkinlerde bulunurken bu arada eşi ve kızı geldi. Kızının elinde cop vardı. Eşim bir taraftan babası tarafından iteklenirken, kızı bir taraftan hakaret ve tehdit ederek eşime cop salladı. Bu esnada bu şahıs eşimi yumrukla darp etmeye başladı. Ben eşimi koruma amaçlı araya girdim ve adamı itekledim. Bu sefer eşimden alamadığı hırsını bana yöneltti ve bana yumrukla vurmaya başladı. Kızı da cop sallayarak "Sizi öldüreceğim" diye tehdit etti. Bu esnada ben burnuma ve yüzüme aldığım darbelerden sonra yere yığıldım. Yere yığılınca burnumdan kanlar akmaya başladı. Ben bu korkuyla çığlık atmaya başladım. Ambulans çağırın, polis çağırın diye bağırıyordum. Ben bağırınca onlar müdahale etmeden aşağıya kaçtılar. 10 dakika sonra polis ekipleri ve ambulans geldi. Ambulans ekipleri beni önce orada müdahale edip sonra hastaneye götürdüler. Tansiyonum 22'ye çıktı. Burnumda çatlaklık oluştu. Darp raporumu ve uzaklaştırma kararımı aldım. Polise ifademi verdim. Şahıs gözaltına alınıp polisler tarafından götürürken benim yakınlarıma tehditler savurarak onlara da saldırmaya kalkmış. Bir gün gözaltında tutulup ertesi gün şartlı tahliye edildi. Peki benim can güvenliğim nerede şimdi? Bu ülkede illa ki öldürülmek mi gerekiyor? Kadına şiddet en büyük olay. Ben davamın sonuna kadar arkasındayım. Eğer bu şahsın psikolojik sorunları varsa görevinden menedilsin' şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor; yetkililer hem adli işlemlerin hem de kurum içi disiplin soruşturmasının sürdüğünü bildiriyor.

