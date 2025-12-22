DOLAR
Dilovası'nda Hafriyat Sırasında Kamyon Askıda Kaldı

Kocaeli Dilovası'nda hafriyat sırasında geri kayan kamyon yol kenarında askıda kaldı; vinç ve kepçeyle güvenli şekilde çıkarıldı, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:49
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki hafriyat döküm sahasında meydana gelen olayda, çalışma yapan kamyon yükünü boşalttığı sırada kontrolden çıktı. Araç geriye doğru kayarak yol kenarında askıda kaldı.

Kurtarma Çalışması

Olayda yaralanma olmadı. Kamyonun güvenli şekilde kurtarılması için bölgeye vinç ve iş makinesi (kepçe) sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araç, askıda kaldığı yerden çekilerek bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Kazanın ardından kamyonun kaldırılmasının ardından bölgedeki çalışmalar normale döndü. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için iş güvenliği ve operasyon prosedürlerine uyulmasının önemine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

