Dilovası'nda Hafriyat Sırasında Kamyon Askıda Kaldı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki hafriyat döküm sahasında meydana gelen olayda, çalışma yapan kamyon yükünü boşalttığı sırada kontrolden çıktı. Araç geriye doğru kayarak yol kenarında askıda kaldı.
Kurtarma Çalışması
Olayda yaralanma olmadı. Kamyonun güvenli şekilde kurtarılması için bölgeye vinç ve iş makinesi (kepçe) sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araç, askıda kaldığı yerden çekilerek bulunduğu noktadan çıkarıldı.
Kazanın ardından kamyonun kaldırılmasının ardından bölgedeki çalışmalar normale döndü. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için iş güvenliği ve operasyon prosedürlerine uyulmasının önemine dikkat çekti.
