Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza

Operasyon Detayları

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Numunevler Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan kontrollerde, masada bulunan 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Denetimlerde masa üzerinde bulunan 3 bin TL para ile 108 adet iskambil kâğıdı ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi B.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve mekân sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

