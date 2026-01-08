Düzce'de Jandarmadan Kaçak Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar'dan getirilen ruhsatsız silahları ele geçirip A.Ç. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:16
Düzce'de Jandarmadan Kaçak Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Düzce'de Jandarmadan Kaçak Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ve 10 kesik namlu ele geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar kaynaklı kaçak silah sevkiyatı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Operasyon, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

İstihbari çalışmalar neticesinde, Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde ikamet eden A.Ç. isimli şüphelinin ev eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet kesik namlu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak silah mühimmat kaçakçılığı suçunu işlediği belirtilen A.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve işlemler devam ediyor.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ YAPTIKLARI OPERASYONDA AFYONKARAHİSAR'DAN, DÜZCE’YE KAÇAK...

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ YAPTIKLARI OPERASYONDA AFYONKARAHİSAR'DAN, DÜZCE’YE KAÇAK SİLAH GETİRİP SATAN 2 KİŞİYİ YAKALADI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İğdır'da Dilucu Sınır Kapısında Uluslararası Aranan Hükümlü Yakalandı
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Plazanın Asma Tavanı Çöktü, Facia Kıl Payı Atlatıldı
3
Ordu Ulubey'de Ahırda Bıçaklı Saldırı: 81 Yaşındaki Akif Öztürk Öldü
4
Bursa İnegöl'de Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı
5
Eskişehir'de Okul Bahçesinde Bıçaklama: 17 Yaşındaki Oğul ve Babası Hakkında 3 Tutuklama
6
Karaman'da 4 Kişiyi Vuran Zanlı Tutuklandı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları