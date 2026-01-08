Düzce'de Jandarmadan Kaçak Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ve 10 kesik namlu ele geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar kaynaklı kaçak silah sevkiyatı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Operasyon, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

İstihbari çalışmalar neticesinde, Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde ikamet eden A.Ç. isimli şüphelinin ev eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet kesik namlu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak silah mühimmat kaçakçılığı suçunu işlediği belirtilen A.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve işlemler devam ediyor.

