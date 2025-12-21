Sadettin Saran'ın Asos'taki lüks villasının bekçisi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, dün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'nde bulunan villada Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, soruşturma kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifadeye çağrıldı. Saran, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arama sırasında villanın bekçisi H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. H.D.'nin ifadesi alınmak üzere İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

Soruşturmayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen işlemler devam ediyor.

