Düzce İtfaiyesi Uyardı: Baca Kontrolü, Tamiratı ve Temizliğini Aksatmayın

Düzce İtfaiye, kış öncesi baca kontrolü, tamirat ve temizliğinin önemini vurguladı; son 1 yılda 35, son 1 ayda 3 baca yangını kaydedildi. Kar yağışı için araç uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:21
Baca Yangınlarına Karşı Önemli Uyarılar

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kış mevsimine girilirken soba kullanımı kaynaklı baca yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Müdürlük, baca bakımının önemine dikkat çekerek alınması gereken önlemleri sıraladı.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman açıklamasında: "İlimizin kış aylarına girmesiyle birlikte özellikle doğalgazın bulunmadığı köylerde ve mahalle kısımlarında soba ile ısınan ailelere, sobalarının bacalarını kontrol etmelerini, sıkıntısı varsa tamiratını yapmalarını, mutlaka ve mutlaka bacalarını temizletmelerini öneriyoruz" dedi.

Kahraman, müdürlüğün öneri, uygulama ve takip kontrolleri neticesinde son bir yılda 35 baca yangını, son bir ayda ise 3 baca yangını ile karşılaşıldığını belirterek, "Bu oran geçmiş yıllara göre düşük bir oran. Burada uyarılarımızın vatandaşlarımız tarafından dikkate alındığı görülmekte. Aynı zamanda gıda üzerine çalışan işletmelerimizin de periyodik olarak mutlaka yaptırıp, tarafımıza bilgi vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kar Yağışı ve Acil Müdahale Uyarısı

Düzce için yapılan kar yağışı uyarısına da değinen Kahraman, acil müdahalede aksama yaşanmaması için araç sahiplerine çağrıda bulundu: "Önümüzdeki günlerde kar yağışına maruz kalacağız. Vatandaşlarımızdan; kar temizliği yapılan ara ve ana yollarda mümkün olduğunca, acil müdahalede bulunan itfaiye, ambulans ve emniyet ekiplerinin geçişlerini engelleyecek şekilde araçlarını yol park etmemeleri, kar temizliği esnasında da temizlik araçlarının rahat çalışabilmesi için uygun alanlara park etmelerini rica ediyorum".

İtfaiye Müdürlüğü vatandaşlara baca kontrollerini zamanında yaptırmaları, tespit edilen arızaların ivedilikle tamir ettirilmesi ve periyodik baca temizliğini ihmâl etmeme çağrısını yineliyor.

