Elkem Silicones'te patlama: Lyon yakınlarında 4 yaralı

Rhone'deki Elkem Silicones tesisinde dün meydana gelen patlamada 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı; yetkililer olası nedenin hidrojen olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:35
Olayın ayrıntıları

Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Rhone bölgesinde, Elkem Silicones'a ait bir kimya tesisinde dün bir patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlamada 4 kişinin yaralandığını, bunlardan 3'ünün ağır olduğunu bildirdi.

Rhone Valiliği olayla ilgili açıklamasında, patlamanın hidrojen kaynaklı olabileceğini belirtti ve bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ile kapalı alanlarda kalmaları yönünde uyarıda bulundu. Valilik ayrıca şu an için yerel halk için herhangi bir zehirlenme riskinin bulunmadığını ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre yaklaşık 100 itfaiyeci ve 30 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi, olay çevresinde bin metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

