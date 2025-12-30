Erzurum'da DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Jandarma ekipleri koordineli çalışma yürüttü

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçunu işlediği tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

