DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Erzurum'da DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Erzurum'da jandarmanın DEAŞ operasyonunda 'Terör Örgütü Propagandası' suçuyla bir kişi yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:13
Erzurum'da DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Erzurum'da DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Jandarma ekipleri koordineli çalışma yürüttü

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçunu işlediği tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

ERZURUM’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ’A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİŞİ YAKALANDI.

ERZURUM’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ’A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİŞİ YAKALANDI.

ERZURUM’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ’A YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİŞİ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Türkeli’de Şiddetli Fırtına: Helaldı Limanı’nda Balıkçı Barınağı Hasar Gördü
2
Kahramanmaraş'ta 15 Hırsızlık Aydınlatıldı: 8 Tutuklama
3
Bursa'da Gece Yarısı Kaza Kamerada: 1'i Ağır, 4 Yaralı
4
Hatay'da Dayısı Tarafından Diri Diri Gömülen 10 Yaşındaki Amir Taburcu Edildi
5
Bilecik’te Dodurga Erikli Yolunda Trafik Kazası — 4 Yaralı
6
Kütahya'da Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil Motosikletli Kuryeye Çarptı
7
Gaziantep'te Feci Kaza: Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, Kızı Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları