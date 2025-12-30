Siirt Pervari'de doğum sancısı: Hasta 5 saatte hastaneye ulaştırıldı

Karlı yollar ve zorlu araziye karşı 5 saatlik koordineli müdahale

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Keskin köyünde doğum sancısı nedeniyle rahatsızlanan 30 yaşındaki Elif Tunç, karlı yollar ve engebeli araziye rağmen sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay yerine intikal eden ekiplerin yaklaşık 5 saat süren titiz ve koordineli müdahalesinin ardından hasta, güvenli bir şekilde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Elif Tunç, ambulansta yapılan hazırlığın ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

