DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,07%
ALTIN
6.020,87 -0,77%
BITCOIN
3.774.891,29 -0,94%

Siirt Pervari'de doğum sancısı: Hasta 5 saatte hastaneye ulaştırıldı

Siirt’in Pervari ilçesi Keskin köyünde doğum sancısı çeken 30 yaşındaki Elif Tunç, karlı yollarda 5 saat süren çalışma sonucu 112 ekiplerince Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:04
Siirt Pervari'de doğum sancısı: Hasta 5 saatte hastaneye ulaştırıldı

Siirt Pervari'de doğum sancısı: Hasta 5 saatte hastaneye ulaştırıldı

Karlı yollar ve zorlu araziye karşı 5 saatlik koordineli müdahale

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Keskin köyünde doğum sancısı nedeniyle rahatsızlanan 30 yaşındaki Elif Tunç, karlı yollar ve engebeli araziye rağmen sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay yerine intikal eden ekiplerin yaklaşık 5 saat süren titiz ve koordineli müdahalesinin ardından hasta, güvenli bir şekilde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Elif Tunç, ambulansta yapılan hazırlığın ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİNDE DOĞUM SANCISI TUTAN HASTA, KARLI YOLLARDA EKİPLERİN 5 SAATLİK ZORLU...

SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİNDE DOĞUM SANCISI TUTAN HASTA, KARLI YOLLARDA EKİPLERİN 5 SAATLİK ZORLU ÇALIŞMASININ ARDINDAN HASTANEYE ULAŞTIRILDI.

SİİRT'İN PERVARİ İLÇESİNDE DOĞUM SANCISI TUTAN HASTA, KARLI YOLLARDA EKİPLERİN 5 SAATLİK ZORLU...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AŞAV Başkanı Mehmet Akar: "İmanlı Türk Milleti’nde Vatan Aşkı Tükenmez"
2
Sivas’ta Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve 4 Tutuklama
3
Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri: 31 Aralık'ta Birçok Yol Trafiğe Kapatılacak
4
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
5
Kapıkule’de Dev Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Milyon Ecstasy Yakalandı
6
Samsun'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Pikap Kaçtı
7
Mersin'de Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosikletliye Çarptı — Kaza Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları