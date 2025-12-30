DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,07%
ALTIN
6.020,87 -0,77%
BITCOIN
3.774.891,29 -0,94%

İstanbul Çatalca'da Tek Katlı Evde Yangın: Ev Sahibi Gözyaşlarına Boğuldu

İstanbul Çatalca'da tek katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede yayıldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, ev sahibi uzun süre gözyaşı döktü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:50
İstanbul Çatalca'da Tek Katlı Evde Yangın: Ev Sahibi Gözyaşlarına Boğuldu

İstanbul Çatalca'da Tek Katlı Evde Yangın: Ev Sahibi Gözyaşlarına Boğuldu

Kaleiçi Mahallesi Topuklu Caddesinde sabah saatlerinde panik

İstanbul Çatalca’da, sabah saatlerinde Kaleiçi Mahallesi Topuklu Caddesinde bulunan tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede tüm evi sardı ve bitişiğindeki depoya da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili kesin sonucun, yapılacak inceleme sonrasında ortaya çıkacağı bildirildi.

Olay yerinde, evi yanan kadın uzun süre gözyaşı döktü; çevredekiler ve görevliler tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Çatalca’da evi yanan kadın uzun süre gözyaşı döktü

Çatalca’da evi yanan kadın uzun süre gözyaşı döktü

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AŞAV Başkanı Mehmet Akar: "İmanlı Türk Milleti’nde Vatan Aşkı Tükenmez"
2
Ankara'da Yılbaşı Tedbirleri: 31 Aralık'ta Birçok Yol Trafiğe Kapatılacak
3
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
4
Kapıkule’de Dev Uyuşturucu Operasyonu: 2,5 Milyon Ecstasy Yakalandı
5
Samsun'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Pikap Kaçtı
6
Sivas’ta Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve 4 Tutuklama
7
Mersin'de Kırmızı Işık İhlali: Otomobil Motosikletliye Çarptı — Kaza Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları