İstanbul Çatalca'da Tek Katlı Evde Yangın: Ev Sahibi Gözyaşlarına Boğuldu

Kaleiçi Mahallesi Topuklu Caddesinde sabah saatlerinde panik

İstanbul Çatalca’da, sabah saatlerinde Kaleiçi Mahallesi Topuklu Caddesinde bulunan tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede tüm evi sardı ve bitişiğindeki depoya da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili kesin sonucun, yapılacak inceleme sonrasında ortaya çıkacağı bildirildi.

Olay yerinde, evi yanan kadın uzun süre gözyaşı döktü; çevredekiler ve görevliler tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

