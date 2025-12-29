Sinop Türkeli’de Şiddetli Fırtına: Helaldı Limanı’nda Balıkçı Barınağı Hasar Gördü

Sinop Türkeli’de fırtına Helaldı Limanı’nı vurdu

Sinop’un Türkeli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Yaşanan olumsuz hava koşulları sırasında Helaldı Limanı’nda bulunan balıkçı barınakları zarar gördü.

Barınakta büyük maddi hasar

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Taşkıran’a ait balıkçı barınağı, yükselen dalgaların etkisiyle sulara gömülerek kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak barınakta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer hasar tespiti ve uyarıda bulundu

Yetkililerin bölgede hasar tespit çalışması yapması bekleniyor. Bölgedeki fırtına etkisini sürdürdüğü için balıkçılar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı ve denize çıkışların riskli olduğu bildirildi.

