Erzurum'da Jandarma’dan Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

Erzurum'da Jandarma’dan Düzensiz Göçmen Operasyonu

Operasyon Detayları

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı koordineli çalışmaları sonucunda; göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında, yasadışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 7 düzensiz göçmen ile organizatör 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Düzensiz göçmenlere toplam 288 bin 687 TL, organizatörlere ise 32 bin 852 TL idari yaptırım uygulandı. Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

2025 Yılı Faaliyetleri

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 58 organizatör yakalanarak gözaltına alındığı, 396 düzensiz göçmen ise yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.

Jandarma'nın Açıklaması

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

