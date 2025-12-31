DOLAR
Erzurum'da Kamyon Refüjde Takla Attı, Ağacı Kökünden Söktü

Erzurum Yakutiye'de 38 AHM 800 plakalı kamyon refüje çıkarak ağaca çarpıp takla attı; 1 kişi hastaneye kaldırıldı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:14
Erzurum'da Kamyon Refüjde Takla Attı, Ağacı Kökünden Söktü

Erzurum'da kamyon refüjde takla attı, ağaç kökünden söküldü

Kaza yerinde ekipler geniş çaplı müdahale gerçekleştirdi

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Üniversite Kavşağı yönünde meydan gelen kazada bir kamyon henüz belirlenemeyen bir sebeple hızını alamayarak kaldırıma çıktı ve orta refüje çıktı.

Ön kısmından orta refüjdeki ağaca çarpan araç devrilirken, çarpışmanın etkisiyle ağaç kökünden söküldü. Olayda, 38 AHM 800 plakalı yüksüz kamyonda şoförle birlikte 3 kişi daha bulunuyordu.

Yaralılardan biri ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, devrilen kamyonun altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, devrilen kamyon bir süre sonra vinç yardımıyla kaldırıldı. (ERZ-NK)

Işıklarda duramayan kamyon ağacı kökünden söktü

Işıklarda duramayan kamyon ağacı kökünden söktü

