Esenyurt’ta Hırdavat Fabrikasında Yangın: Müdahale 8. Saatte Sürüyor

Esenyurt’ta hırdavat fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Olayın seyri ve müdahale

Esenyurt'ta gece saatlerinde, henüz bilinmeyen sebeple bir hırdavat fabrikasında yangın çıktı. Olay, 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki fabrikada başladı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının 8. saati geride kalırken, itfaiye ekipleri 5 koldan müdahaleye devam ediyor.

Yangın binadaki alevli kısımların büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla kısmen bastırıldı; ancak özellikle fabrikanın bahçesindeki yanma sürüyor. Bahçede meydana gelen yanma ve patlamalara, içeride bulunan tüplerin neden olduğu öğrenildi.

Yetkililer, patlamaların ardından yapılan çalışmayla 05.30 itibarıyla tüplerin tamamen bittiğini ve patlamaların tamamen sona erdiğini bildirdi. Çevrede güvenlik önlemleri devam ediyor.

Hadımköy Yolu Caddesi'nde yangın nedeniyle trafik oluşurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor ve yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'taki fabrika yangını devam ediyor