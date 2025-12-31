DOLAR
42,94 -0,12%
EURO
50,45 -0,12%
ALTIN
5.920,59 1,34%
BITCOIN
3.801.558,27 -0,7%

Esenyurt’ta Hırdavat Fabrikasında Yangın: Müdahale 8. Saatte Sürüyor

Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu'ndaki hırdavat fabrikasında çıkan yangın 8. saati geride bırakırken, itfaiye 5 koldan müdahale ediyor; patlamalar tüplerden kaynaklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:54
Esenyurt’ta Hırdavat Fabrikasında Yangın: Müdahale 8. Saatte Sürüyor

Esenyurt’ta hırdavat fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Olayın seyri ve müdahale

Esenyurt'ta gece saatlerinde, henüz bilinmeyen sebeple bir hırdavat fabrikasında yangın çıktı. Olay, 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki fabrikada başladı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının 8. saati geride kalırken, itfaiye ekipleri 5 koldan müdahaleye devam ediyor.

Yangın binadaki alevli kısımların büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla kısmen bastırıldı; ancak özellikle fabrikanın bahçesindeki yanma sürüyor. Bahçede meydana gelen yanma ve patlamalara, içeride bulunan tüplerin neden olduğu öğrenildi.

Yetkililer, patlamaların ardından yapılan çalışmayla 05.30 itibarıyla tüplerin tamamen bittiğini ve patlamaların tamamen sona erdiğini bildirdi. Çevrede güvenlik önlemleri devam ediyor.

Hadımköy Yolu Caddesi'nde yangın nedeniyle trafik oluşurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor ve yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'taki fabrika yangını devam ediyor

Esenyurt'taki fabrika yangını devam ediyor

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeşme’de Yılbaşı Önlemleri Üst Seviyeye Çıkarıldı: 2026'ya Güvenli Giriş
2
Bayburt’ta Okul Servis Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi
3
İzmir Menderes’te bahçeye gömülü 9 bin 132 uyuşturucu hap ele geçirildi
4
İzmir'de 143 Aranan Şahıs Yakalandı: 94 Adrese Eş Zamanlı Operasyon
5
Hatay'da Çocuk Ters Yönden Gelen Araçtan Kıl Payı Kurtuldu
6
Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
7
Kahramanmaraş’ta Araçta Gazete Kağıdına Sarılı El Yapımı Patlayıcı Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları