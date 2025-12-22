DOLAR
Esenyurt'ta servis minibüsü bariyerleri aşarak yeşillik alana uçtu

Esenyurt'ta sabah 05.30'te 34 LUS 552 plakalı servis minibüsü bariyerleri aşarak yeşil alana uçtu; sürücü D.Ç. yaralanmadı, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:56
Sabah saat 05.30'te Avcılar-Haramidere Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis minibüsü yoldan çıktı.

Kaza ve olay yerindeki gelişmeler

Edinilen bilgiye göre, 34 LUS 552 plakalı servis minibüsünü kullanan D.Ç., kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşan araç, yol kenarındaki otluk alana savrulduktan sonra 1076. Sokak üzerindeki bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste yolcu bulunmadığı ve herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Trafik akışı ve müdahale

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yapılan çalışmaların ardından midibüs bulunduğu yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

