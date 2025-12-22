Esenyurt'ta servis minibüsü bariyerleri aşarak yeşillik alana uçtu

Sabah saat 05.30'te Avcılar-Haramidere Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu servis minibüsü yoldan çıktı.

Kaza ve olay yerindeki gelişmeler

Edinilen bilgiye göre, 34 LUS 552 plakalı servis minibüsünü kullanan D.Ç., kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşan araç, yol kenarındaki otluk alana savrulduktan sonra 1076. Sokak üzerindeki bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste yolcu bulunmadığı ve herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Trafik akışı ve müdahale

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yapılan çalışmaların ardından midibüs bulunduğu yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

