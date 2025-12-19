Eskişehir'de 51 Yaşındaki Türkçe Öğretmeni Tuncay Arslan 3 Gündür Kayıp

Eskişehir'de 51 yaşındaki öğretmen 3 gündür kayıp

Yakınları polise başvurdu, umut verici haber bekleniyor

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde görevli ortaokul Türkçe öğretmeni 51 yaşındaki Tuncay Arslan, 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı.

Arslan'ın yakınlarının durumu fark etmesi üzerine polise kayıp ihbarı yapıldı. Ailesi ve yakın çevresi, yaşanan belirsizlik nedeniyle büyük endişe duyuyor ve 3 gündür kayıp olan öğretmenden gelecek olumlu haberleri bekliyor.

Olayla ilgili olarak okul yönetimi ve mahalle sakinleri de gelişmeleri takip ediyor. Yetkililerden ve güvenlik güçlerinden resmi açıklama bekleniyor.

