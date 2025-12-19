DOLAR
Eskişehir'de 51 Yaşındaki Türkçe Öğretmeni Tuncay Arslan 3 Gündür Kayıp

Eskişehir'de 16 Aralık'ta evinden çıkan 51 yaşındaki Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'dan 3 gündür haber alınamıyor; yakınları polise kayıp başvurusu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:59
Eskişehir'de 51 yaşındaki öğretmen 3 gündür kayıp

Yakınları polise başvurdu, umut verici haber bekleniyor

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde görevli ortaokul Türkçe öğretmeni 51 yaşındaki Tuncay Arslan, 16 Aralık günü Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı.

Arslan'ın yakınlarının durumu fark etmesi üzerine polise kayıp ihbarı yapıldı. Ailesi ve yakın çevresi, yaşanan belirsizlik nedeniyle büyük endişe duyuyor ve 3 gündür kayıp olan öğretmenden gelecek olumlu haberleri bekliyor.

Olayla ilgili olarak okul yönetimi ve mahalle sakinleri de gelişmeleri takip ediyor. Yetkililerden ve güvenlik güçlerinden resmi açıklama bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

