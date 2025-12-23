Eskişehir'de kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Aramalar Gökmeydan'da yoğunlaşmıştı; beden Gündoğdu'da bulundu

Eskişehir'de 7 gün önce ortadan kaybolan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cesedinin bulunduğu bildirildi.

Günlerdir çok sayıda arama kurtarma ekipleri tarafından Porsuk Çayı'nda sürdürülen aramalar, başlangıçta Gökmeydan Mahallesi kısmında yoğunlaşmıştı. Ancak cesedin, Gündoğdu Mahallesi Mihallıçık Caddesi yanındaki Porsuk Çayı bölgesinde bulunduğu öğrenildi.

Cesedi bulan ekiplerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki "Kurbağa Adamlar" olarak bilinen 6 dalgıç polis olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

PORSUK ÇAYI'NIN GÖKMEYDAN MAHALLESİ KISMINDA YOĞUNLAŞAN ARAMALARA RAĞMEN, CESEDİN GÜNDOĞDU MAHALLESİ MİHALLIÇIK CADDESİ YANINDAKİ PORSUK ÇAYI BÖLGESİNDE BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.