Eskişehir'de kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Eskişehir'de 7 gün önce kaybolan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cesedi, Ankara Emniyeti'ne bağlı 6 dalgıç polis tarafından Porsuk Çayı'nda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:55
Eskişehir'de kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

Aramalar Gökmeydan'da yoğunlaşmıştı; beden Gündoğdu'da bulundu

Eskişehir'de 7 gün önce ortadan kaybolan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan'ın cesedinin bulunduğu bildirildi.

Günlerdir çok sayıda arama kurtarma ekipleri tarafından Porsuk Çayı'nda sürdürülen aramalar, başlangıçta Gökmeydan Mahallesi kısmında yoğunlaşmıştı. Ancak cesedin, Gündoğdu Mahallesi Mihallıçık Caddesi yanındaki Porsuk Çayı bölgesinde bulunduğu öğrenildi.

Cesedi bulan ekiplerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği bünyesindeki "Kurbağa Adamlar" olarak bilinen 6 dalgıç polis olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

