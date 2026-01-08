Eskişehir'de Okul Bahçesinde Bıçaklama: 17 Yaşındaki Oğul ve Babası Hakkında 3 Tutuklama

Eskişehir'de Okul Bahçesinde Bıçaklama Vakası: 3 Şüpheli Tutuklandı

Olay

Eskişehir'de dün, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan okulun bahçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki M.S.K. bıçaklandı, babası Mehmet M.K. (48) ise darbedildi.

Olayın ardından yaralı baba ve oğul, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve Tutuklama

Polis ekipleri kısa sürede olaya ilişkin üç şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) olduğu, şüpheliler ile M.S.K. arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.G., E.D. ve E.T., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

