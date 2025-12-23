Ev Sahibi Hayali Kabusa Döndü: 'İlk Evim' Operasyonu — 23 Milyon TL'lik Dolandırıcılık

Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur eden bir suç örgütünün, yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilerek 23.12.2025 tarihinde Osmaniye merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun koordinasyonu ve yürütülmesi

Olay, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu dolandırıcılık faaliyetlerinin organize şekilde gerçekleştirildiği belirlendi ve elde edilen deliller doğrultusunda operasyonel süreç başlatıldı.

Sahte web siteleri ve dolandırıcılık yöntemi

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte web siteleri oluşturdukları ve bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin; konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kura önceliği gibi vaatlerde bulunarak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep ettiği belirlendi.

El konulan materyaller ve gözaltılar

Osmaniye merkezli olarak Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın durumu

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü ve delillerin değerlendirilmesinin ardından hukuki sürecin ilerleyeceği bildirildi.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜZLERCE VATANDAŞI DOLANDIRARAK YAKLAŞIK 23 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİĞİ BELİRLENEN SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK, 23.12.2025 TARİHİNDE OSMANİYE MERKEZLİ 10 İLDE EŞ ZAMANLI "İLK EVİM" KOD ADLI OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYON KAPSAMINDA 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.