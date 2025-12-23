DOLAR
Ev Sahibi Hayali Kabusa Döndü: 'İlk Evim' Operasyonu — 23 Milyon TL'lik Dolandırıcılık

Osmaniye merkezli 10 ilde düzenlenen 'İlk evim' operasyonunda, sahte site ve reklamlarla yüzlerce kişiyi kandıran örgütün 23 milyon TL elde ettiği, 19 kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:39
Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur eden bir suç örgütünün, yaklaşık 23 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilerek 23.12.2025 tarihinde Osmaniye merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun koordinasyonu ve yürütülmesi

Olay, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu dolandırıcılık faaliyetlerinin organize şekilde gerçekleştirildiği belirlendi ve elde edilen deliller doğrultusunda operasyonel süreç başlatıldı.

Sahte web siteleri ve dolandırıcılık yöntemi

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte web siteleri oluşturdukları ve bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin; konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kura önceliği gibi vaatlerde bulunarak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep ettiği belirlendi.

El konulan materyaller ve gözaltılar

Osmaniye merkezli olarak Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın durumu

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü ve delillerin değerlendirilmesinin ardından hukuki sürecin ilerleyeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

