Furkan Apartmanı davasında adliye önünde arbede — duruşma 23 Ocak'a ertelendi

Nizip'te Furkan Apartmanı davası sonrası adliye önünde sanık yakınları ile hayatını kaybedenlerin aileleri arasında kavga çıktı; duruşma 23 Ocak'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:34
Nizip'te duruşma sonrası gerilim büyüdü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Furkan Apartmanı davasında duruşma sonrası arbedeye sahne oldu.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş. ve Coşkun Ş. ile taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ile ev hapsinde bulunan sanık Yılmaz Şahin Y. ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmanın ardından adliye önünde sanık yakınları ile hayatını kaybedenlerin aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı ve olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ocak tarihine erteledi.

