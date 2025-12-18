DOLAR
GAİN Medya Soruşturmasında 3 Şüpheli Tutuklandı, 1 Adli Kontrolle Serbest

GAİN Medya'ya yönelik kara para aklama soruşturmasında Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan tutuklandı; Okan Karacan adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:51
GAİN Medya Soruşturmasında 3 Şüpheli Tutuklandı, 1 Adli Kontrolle Serbest

GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama, 1 adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen GAİN Medya soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Savcılık ve mahkeme süreci

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Savcılık ifadelerinin ardından üç şüpheli hakkında tutuklama talebi, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol talebiyle dava açıldı.

Karar

Mahkeme, şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan'ın tutuklanmasına karar verdi. Okan Karacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma, kara para aklama iddiaları çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

