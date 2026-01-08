Gaziantep'te 600 Kilo Cips Ele Geçirildi: Şahinbey'de Sağlık Alarmı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, merdiven altı bir işletmede hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ve halk sağlığını tehdit eden 600 kilogram patates cipsine el konuldu.

Denetimler, Tarım Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Yapılan incelemede ürünlerin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi; ürünler gerekli incelemelerin ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Yetkililer, ürünlerin hijyen standartları ve mevzuata uygunluğunun detaylı şekilde incelendiğini ve mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Denetimler aralıksız sürecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Şahinbey’de vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü; market, kasap, restoran fark etmeksizin kurallara uymayanlara gerekli işlemlerin uygulanmaya devam edileceğini ve denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

