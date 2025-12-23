Gaziantep'te Engelli Bakım Merkezinde Darp İddiası: Furkan Kaya'nın Kafasına 6 Dikiş

Gaziantep'te engelli bakım merkezinde darp iddiası: Kafaya 6 dikiş

Olayın detayları

Gaziantep'te bulunan Canel Engelli Bakım Merkezinde kalan 28 yaşındaki Furkan Kaya'nın, merkez çalışanları tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği ve aldığı darbeler sonucu kafasına 6 dikiş atıldığı iddia edildi. Olay, ailenin şikayeti ve polis eşliğinde hastaneye götürülmesiyle gün yüzüne çıktı.

Aile, hastanede yapılan muayene ve alınan darp raporunda gençte birçok morluk, tırnak izleri, kulakta şişlik, kaşta açılma ve kafada ezik tespit edildiğini belirtti. Aile üyeleri, gençte ayrıca sağ elini kullanamama şikayeti olduğunu ve bu durumun hesabının sorulmasını talep etti.

Ailenin anlatımı

Abla Gizem Kaya, ağabeyinin yaklaşık dört aydır annelerinin tedavi süreci nedeniyle merkezde kaldığını, bu süreçte kilo kaybı ve darp izleri gördüklerini anlattı. Gizem Kaya, "Kamera kayıtlarını sorduk ama onlar kendisinin yaptığını, kaza olduğunu söylediler ve kayıtları paylaşmadı. Israr edince de bizi oradan kovdular. Sonrasında şikayet ederek polisle oraya gittik. Ambulansla ağabeyimi alarak hastaneye götürdük, gerekli işlemleri yapıldı, başına dikiş atıldı ve darp raporu aldık" dedi.

Anne Süreyya Kaya ise oğlunu teslim aldıklarında durumunun çok kötü olduğunu belirterek, "Oğlumu aldığımızda gözünün önü mordu, kaşı açılmıştı, sağ kulağı şişmişti ve özellikle söylemek istiyorum ki sağ elini kullanamıyordu. Ben buradan sorumlulara soruyorum, oğlumun sağ eline ne oldu?" ifadelerini kullandı.

Anne ayrıca daha önce merkezin oğlunu "tekerlekli sandalyeden düştü" diyerek kendilerini bilgilendirdiğini, ancak son seferdeki yaralanmaların kabul edilemez olduğunu vurguladı: "Morluklar, tırnak izleri, kulakta şişlik, kafada ezik, kaşta açılma gibi pek çok şey vardı. Bunu benim oğlum asla kendisine yapamaz."

Talep ve soruşturma

Aile, kamera kayıtlarının incelenmesini ve darp olayından sorumlu kişi veya kişilerin cezalandırılmasını istiyor. Abla Gizem Kaya, "İhmal ve şiddetin kesinlikle cezasız kalmasını istemiyoruz. Orada kalmaya devam eden diğer hasta ve yaşlıların, engellilerin sesi olmak istiyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili olarak yetkili merciler tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(SOLDAN SAĞA) SÜREYYA KAYA, FURKAN KAYA VE GİZEM KAYA