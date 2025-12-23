DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,69 -0,61%
ALTIN
6.178,89 -1,23%
BITCOIN
3.758.364,32 0,71%

Gaziantep'te Engelli Bakım Merkezinde Darp İddiası: Furkan Kaya'nın Kafasına 6 Dikiş

Gaziantep'te Canel Engelli Bakım Merkezi'nde kalan 28 yaşındaki Furkan Kaya'nın darp edildiği, kafasına 6 dikiş atıldığı iddia edildi; aile sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:55
Gaziantep'te Engelli Bakım Merkezinde Darp İddiası: Furkan Kaya'nın Kafasına 6 Dikiş

Gaziantep'te engelli bakım merkezinde darp iddiası: Kafaya 6 dikiş

Olayın detayları

Gaziantep'te bulunan Canel Engelli Bakım Merkezinde kalan 28 yaşındaki Furkan Kaya'nın, merkez çalışanları tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiği ve aldığı darbeler sonucu kafasına 6 dikiş atıldığı iddia edildi. Olay, ailenin şikayeti ve polis eşliğinde hastaneye götürülmesiyle gün yüzüne çıktı.

Aile, hastanede yapılan muayene ve alınan darp raporunda gençte birçok morluk, tırnak izleri, kulakta şişlik, kaşta açılma ve kafada ezik tespit edildiğini belirtti. Aile üyeleri, gençte ayrıca sağ elini kullanamama şikayeti olduğunu ve bu durumun hesabının sorulmasını talep etti.

Ailenin anlatımı

Abla Gizem Kaya, ağabeyinin yaklaşık dört aydır annelerinin tedavi süreci nedeniyle merkezde kaldığını, bu süreçte kilo kaybı ve darp izleri gördüklerini anlattı. Gizem Kaya, "Kamera kayıtlarını sorduk ama onlar kendisinin yaptığını, kaza olduğunu söylediler ve kayıtları paylaşmadı. Israr edince de bizi oradan kovdular. Sonrasında şikayet ederek polisle oraya gittik. Ambulansla ağabeyimi alarak hastaneye götürdük, gerekli işlemleri yapıldı, başına dikiş atıldı ve darp raporu aldık" dedi.

Anne Süreyya Kaya ise oğlunu teslim aldıklarında durumunun çok kötü olduğunu belirterek, "Oğlumu aldığımızda gözünün önü mordu, kaşı açılmıştı, sağ kulağı şişmişti ve özellikle söylemek istiyorum ki sağ elini kullanamıyordu. Ben buradan sorumlulara soruyorum, oğlumun sağ eline ne oldu?" ifadelerini kullandı.

Anne ayrıca daha önce merkezin oğlunu "tekerlekli sandalyeden düştü" diyerek kendilerini bilgilendirdiğini, ancak son seferdeki yaralanmaların kabul edilemez olduğunu vurguladı: "Morluklar, tırnak izleri, kulakta şişlik, kafada ezik, kaşta açılma gibi pek çok şey vardı. Bunu benim oğlum asla kendisine yapamaz."

Talep ve soruşturma

Aile, kamera kayıtlarının incelenmesini ve darp olayından sorumlu kişi veya kişilerin cezalandırılmasını istiyor. Abla Gizem Kaya, "İhmal ve şiddetin kesinlikle cezasız kalmasını istemiyoruz. Orada kalmaya devam eden diğer hasta ve yaşlıların, engellilerin sesi olmak istiyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili olarak yetkili merciler tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(SOLDAN SAĞA) SÜREYYA KAYA, FURKAN KAYA VE GİZEM KAYA

(SOLDAN SAĞA) SÜREYYA KAYA, FURKAN KAYA VE GİZEM KAYA

(SOLDAN SAĞA) SÜREYYA KAYA, FURKAN KAYA VE GİZEM KAYA

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İncirliova tren kazası: Selvi Polat 70 gün sonra hayatını kaybetti
2
Şırnak'ta 2 milyon 630 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi — 11 gözaltı
3
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Gözlem Altında
4
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
5
Giresun'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı — Karadeniz'de İş Birliği
6
Denizli Sarayköy'de Sivil Memur Komşusunu Darp Etti — Soruşturma Açıldı
7
Nevşehir'de Otomobil ile Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 1'i Ağır 3 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi