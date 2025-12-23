DOLAR
Gaziantep’te Hemşireye Tehdit: 5 Bin Liralık Bağışla Uzlaşma Sağlandı

Nizip’te görevli hemşire Z.N.B.'nin tehdit davası, şüphelinin yardım kuruluşuna yaptığı 5 bin lira bağış sonrası uzlaşmayla sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:41
Olayın Detayları

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Nizip Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli hemşire Z.N.B. hakkında, hastaneye başvuran A.K. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Olay üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, tanık ifadelerinin hemşirenin beyanlarını doğruladığı bildirildi. İsnat edilen suçun uzlaşma kapsamında yer alması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosu’na sevk edildi.

Görevlendirilen uzlaştırmacı tarafından taraflarla yapılan görüşmelerde, hemşirenin şikayetinden vazgeçmesi şartı olarak şüphelinin bir yardım kuruluşuna 5 bin lira bağış yapması üzerinde uzlaşı sağlandı. Şüpheli A.K. uzlaşı koşulunu kabul ederek bağışı gerçekleştirdi ve dosya yeniden savcılığa gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafların uzlaşmaya varmış olması nedeniyle dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

