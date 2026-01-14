Gazipaşa'da Park Halindeki Kamyonet Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonet, gece saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 UK 625 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında araçta maddi hasar oluştu. Kamyonetin sahibi Fatih U. olarak tespit edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.