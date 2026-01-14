Gazipaşa'da Park Halindeki Kamyonet Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Gazipaşa'da 02.00'de park halindeki 07 UK 625 plakalı kamyonet çıkan yangında kullanılamaz hale geldi, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:04
Gazipaşa'da Park Halindeki Kamyonet Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Gazipaşa'da Park Halindeki Kamyonet Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonet, gece saatlerinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 UK 625 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında araçta maddi hasar oluştu. Kamyonetin sahibi Fatih U. olarak tespit edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN KISA...

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE PARK HALİNDE BULUNAN BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN KISA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Zatüre Vakalarında Artış: Dr. Demet Çetin Uyardı
2
Arnavutköy'de GBT'de 'Aranıyor' Kaydıyla Yakalanan Şüpheli B.Ö. (23)
3
Adana'da Belediye Yolu Kapatıp Alternatifı Açtı: Sürücüler 5 Bin TL Zarar
4
Adana Feke'de Yangın: Caner Avşar'ın Evi ve Ahırı Küle Döndü
5
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
6
Denizli kablo firması 5 milyon dolar zarara uğradı — 6 tutuklama
7
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları