Giresun'da trafik kazası: Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban hayatını kaybetti

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban (35) yaşamını yitirdi; cenazesi Bük Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:59
Giresun'da trafik kazası: Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban hayatını kaybetti

Giresun'da trafik kazasında Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban hayatını kaybetti

Kaza ve cenaze detayları

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Yağlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban (35) yaşamını yitirdi.

Kaza, Yağlıdere-Espiye yolu üzerinde gerçekleşti. Hüsrev Çoban’ın kullandığı 28 ACF 442 plakalı otomobil, Espiye istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada bekçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüsrev Çoban’ın cenazesi, Yağlıdere’nin Bük Mahallesi’nde bulunan Merkez Eski Camii’nde, Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

