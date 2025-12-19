Giresun'da trafik kazası: Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban hayatını kaybetti

Giresun'da trafik kazasında Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban hayatını kaybetti
Kaza ve cenaze detayları
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Yağlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban (35) yaşamını yitirdi.
Kaza, Yağlıdere-Espiye yolu üzerinde gerçekleşti. Hüsrev Çoban’ın kullandığı 28 ACF 442 plakalı otomobil, Espiye istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada bekçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Hüsrev Çoban’ın cenazesi, Yağlıdere’nin Bük Mahallesi’nde bulunan Merkez Eski Camii’nde, Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.
GİRESUN’UN YAĞLIDERE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN MAHALLE BEKÇİSİ HÜSREV ÇOBAN (35) YAĞLIDERE’DE TOPRAĞA VERİLDİ.