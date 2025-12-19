DOLAR
Gölcük’te Konum Takibi Sonrası Genç Erkek Çalılıkta Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kız arkadaşının konum takibiyle bulunan Batuhan Aşoğlu çalılıkta başından vurulmuş halde ölü bulundu; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:14
Atatürk Mahallesi, saat 14.00 civarında

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir genç, kız arkadaşının cep telefonundaki konum bulma uygulaması sayesinde çalılık içinde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, kahvaltı buluşması planlayan ancak kendisine ulaşamayan kız arkadaşı, erkek arkadaşının telefonu cevap vermeyince cep telefonundaki konum uygulamasıyla takip yaptı.

Sinyalin Köroğlu Caddesi’ndeki yeşillik alanı göstermesi üzerine bölgeye giden genç kadın, çalıların arasında hareketsiz halde Batuhan Aşoğlu (31)'nu buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ön incelemede, Aşoğlu’nun başından tabancayla vurulduğu ve silahın yanında bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

