Gölmarmara'da Kuyumcu Soygunu Zanlıları İzmir'de Yakalandı

Gölmarmara'da 23 Ocak'ta Okan Kuyumculuk'a pompalı tüfekle giren iki zanlı, çaldıkları altınlar ve silahla İzmir'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:56
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 23 Ocak günü Okan Kuyumculuk isimli iş yerine düzenlenen soygunu gerçekleştiren iki şüpheli, çaldıkları altınlar ve suç aletiyle İzmir'de yakalandı.

Olay

Edinilen bilgilere göre, 23 Ocak günü saat 10.00 sıralarında Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Okan Kuyumculuk isimli iş yerine yüzü maskeli ve elinde pompalı tüfek bulunan bir şahıs geldi. Şüpheli, silahı iş yeri çalışanına doğrultarak 4 adet altın kelepçe bilezik ile 4 tablo içerisinde toplam 100 adet altın yüzüğü bir çantaya koydu. Olayın ardından şüpheli, iş yeri önünde bekleyen beyaz renkli ve plakasız bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Soruşturma ve Yakalama

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli aracın plakası tespit edilerek aracın İzmir iline gittiği belirlendi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen H.S. (26) ve Y.G. (39) isimli şüpheliler İzmir'de yakalandı.

Deliller ve Süreç

Şahısların iş yerinden çaldıkları altınlar ile olayda kullanılan pompalı tüfek, Saruhanlı ilçesi Heybeli Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda gizlenmiş halde ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli Manisa'ya getirilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

