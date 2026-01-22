Gul Plaza yangınında can kaybı 67’ye yükseldi

Karaçi’deki Gul Plaza AVM’de 17 Ocak’ta çıkan yangında 7 ceset daha bulundu; toplam can kaybı 67’ye yükseldi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:01
Pakistanlı yetkililer, Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezinde 17 Ocak’ta çıkan yangında 7 kişinin daha cenazesine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililerin bildirdiğine göre, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 67ye yükseldi.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Arama-kurtarma ekipleri, yangından büyük ölçüde hasar gören binada çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, arama faaliyetlerinde ek olarak 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplamda ise 84 kişi hakkında kayıp ihbarı bulunduğunu bildirdi. Polis, can kaybının hala yükselebileceği uyarısını yapıyor.

Anma töreni ve hasar bilançosu

Karaçi Sanat Konseyi binasında, yangında yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. Çok sayıda sivil toplum temsilcisi, yaşamını yitirenleri anmak amacıyla sembolik olarak mumlar yakarak törene katıldı.

Yangın nedeniyle bazı bölümleri çöken 3 katlı binanın yaklaşık 6 bin 690 metrekarelik bir alandaki bin 200 dükkandan oluştuğu biliniyor. İtfaiyeciler 20 Ocak Salı gününe kadar AVM’deki yangınla mücadele etmiş; yangın kontrol altına alındığında kompleks kül ve enkaz yığınına dönüşmüştü.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

